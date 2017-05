I rapper più ricchi del 2017

Come ogni anno Forbes ha stilato la classifica dei rapper più ricchi dell’anno (qui quella del 2016). Anche nel 2017 – per il terzo anno di fila – Puff Daddy/Diddy si conferma al primo posto della Top Five con 820 milioni di dollari, seguito a stretto giro da Jay-Z ($810) e Dr. Dre ($740).

Un po’ più in basso come cifre, al quarto e al quinto posto, ci sono Birdman con $110 milioni e Drake con $90 (ma in crescita esponenziale grazie al successo di Views e ai suoi recenti accordi commerciali con Nike, Sprite e Apple).

Qui le informazioni complete.