Ascolta il nuovo brano dei S A D W A V E

Su quanto ci piacciano i Simpson non abbiamo mai fatto mistero. E, in verità, abbiamo anche reso manifesto il nostro amore per la v a p o r w a v e (pur in tempi non sospetti)

Per cui il progetto S A D W A V E ci invita praticamente a nozze poiché mette insieme la vapo, l’indi, la trap, Drake e i Simpson. W O W!

Il duo torinese composto da un produttore, Giacomo Sapienza in arte Jack Sapienza e un video maker, Andrea Dipa, in arte DIPAxRKH, oggi ci presenta singolo + video di Y O U A N D M E.

E mentre prendo nuovamente l’abitudine a scrivere tutto attaccato e senza spazi tra le lettere voi rilassatevi con questa mina.



P.S. Da oggi troverete tutti gli altri loro brani su Spotify!