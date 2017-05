David Byrne e Oneohtrix Point Never stanno lavorando insieme

Già il titolo potrebbe bastare. Ieri, su un AMA (Ask Me Anything) di Reddit, David Byrne ha annunciato che sta lavorando al suo disco solista e che sta collaborando con Oneohtrix Point Never per uno dei brani. L’uscita dell’album è prevista per l’inizio del 2018: sarebbe il primo a suo nome esclusivo dai tempi di Grown Backwards del 2004. Sulla collaborazione con l’artista americano, il leggendario frontman dei Talking Heads ha detto di aver scritto testo e melodia su una traccia inviatagli da Lopatin la scorsa settimana. “I testi sono migliori quando la scrittura non è ovvia, quando sembrano venir fuori naturalmente (nonostante ciò possa essere il frutto di molto lavoro e correzioni)”.

Interrogato sui suoi ascolti del momento, Byrne ha citato “Sinkane, un po’ di The Weeknd, Lorde, i nuovi dischi di Lambchop e Bon Iver, Sampha, PJ Harvey”.