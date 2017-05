Il 15 maggio andrà in onda una nuova puntata di OTHERtone Radio, lo show di Pharrell su Beats 1. In questo episodio gli ospiti saranno Kaytranada e GoldLink.

In una clip di anteprima, Pharrell parla della possibilità di un progetto insieme ispirato alle origini haitiane di Kaytranada, coinvolgendo anche artisti di Haiti per le parti vocali.

Scoprite di cosa si tratterebbe ascoltando il loro dialogo: le premesse sembrano grandiose.