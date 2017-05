Guarda J-Boy, il nuovo video dei Phoenix

Proprio ieri vi avevamo parlato dei Phoenix in occasione della loro partecipazione alla colonna sonora del prossimo film di Sofia Coppola. Oggi invece vi mostriamo il video di J-Boy, brano che sarà contenuto nel nuovo album Ti Amo, in uscita il 9 giugno.

Il videoclip è stato presentato ieri con 4 messe in onda sul sito canalequattro.tv, anch’esso in italiano come il titolo del disco. Un bel tributo al nostro Paese da parte della band francese, la quale ha affermato che Ti Amo “sounds like summer and Italian discos”.

Vive la France, viva l’Italia.