La prima canzone del primo disco // PLAYLIST

Le prime volte lo sappiamo sono spesso idealizzate, ma può anche capitare che siano scomode, deludenti o semplicemente strane. Ad esempio: la prima volta che ho visto le mie foto stampate dallo sviluppo di un rullino è stata deludente, la prima volta che ho comprato un cestino di fragole al mercato è stata scomoda (la moglie del fruttivendolo mi ha gridato ingiurie e maledizioni in dialetto padovano perché credeva ci provassi col marito) e la prima volta che ho preso un aereo ero così terrorizzata che ho imparato a memoria un codice di venti cifre scritto sullo schienale del sedile davanti al mio, decisamente strana. Evitiamo poi i cliché sui primi amori, ma vi invitiamo ad amare ognuna di queste canzoni, nella loro semplicità e nelle loro imperfezioni.

La prima canzone del primo album è il biglietto da visita di un artista, il modo in cui si presenta al mondo. Alcuni ha scelto un’introduzione, una presentazione dolce di sè stesso, altri hanno iniziato la loro carriera gridando a voce alta il loro nome. Ryan Adams distoglie l’attenzione parlando di qualcun altro (Morrissey), Lucio Corsi di cose così vecchie che non esistono più (i Dinosauri). Dopo quel brano ognuno avrebbe potuto in un attimo diventare famosissimo o scomparire per sempre dopo il primo disco, tutto era racchiuso tra pochissime parole e note.

Abbiamo scelto 20 artisti che quest’anno ci hanno fatto emozionare con i loro nuovi album e abbiamo ripensato ai vecchi, ascoltandone soltanto la prima canzone e facendone una playlist. Chiudiamo un attimo gli occhi e torniamo indietro nel tempo.

Tracklist:

1. Thundercat – HooooooO (“The Golden Age of Apocalypse” – 2011)

2. Oddisee – Head High (“instrumental mixtape vol.1” – 2005)

3. Kendrick Lamar – F*ck Your Ethnicity (“Section.80” – 2011)

4. Drake – Fireworks ft. Alicia Keys (“Thank Me Later” – 2010)

5. JMSN – Choices (“†Priscilla†“ – 2012)

6. Homeshake – She Can’t Leave Me Here Alone Tonight (“In The Shower” – 2014)

7. Mac DeMarco – Cooking Up Something Good (“2” – 2012)

8. Jens Lekman – Tram #7 To Heaven (“When I Said I Wanted To Be Your Dog” – 2004)

9. Father John Misty – Funtimes in Babylon (“Fear Fun” – 2012)

10. Perfume Genius – Learning (“Learning” – 2010)

11. Julia Holter – Introduction (“Tragedy”, 2011)

12. Lucio Corsi – Dinosauri (“Vetulonia Dakar”, 2014)

13. Laura Marling – Ghosts (“Alas, I Cannot swim” – 2008)

14. Ryan Adams – (Argument With David Rawlings Concerning Morrissey) (“Heartbreaker” – 2014)

15. Dirty Projectors – The Glad Fact (“The Glad Fact” – 2003)

16. Le Luci Della Centrale Elettrica – Lacrimogeni (“Canzoni Da Spiaggia Deturpata” – 2008)

17. Flaming Lips – With You (“Hear It Is” – 1986)

18. The XX – intro (“XX” – 2009)

19. Gorillaz – Re-Hash (“Gorillaz” – 2001)

20. Baustelle – Le Vacanze Dell’Ottantatre (“Sussidiario Illustrato Della Giovinezza”, 2000)