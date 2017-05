James Blake che fa Godspeed di Frank Ocean

Non passa giorno senza che non si finisca per parlare di Frank Ocean, per un motivo o per l’altro. La notizia di oggi riguarda in maniera indiretta la sua collaborazione con James Blake, risalente alle sessions che hanno dato vita al tanto celebrato album “Blonde”. Infatti, nel corso del concerto tenuto da Blake durante il FORM Arcosanti Festival in Arizona lo scorso weekend, i fortunati partecipanti hanno potuto assistere ad una intimistica versione per solo piano e voce del brano Godspeed, composto in tandem dai due, e proposto in chiusura dell’esibizione del cantante londinese.

.@jamesblake closed out the FORM Arcosanti Festival with his debut solo piano performance and sang "Godspeed." pic.twitter.com/oPtNQP0wOu — The FADER (@thefader) 15 maggio 2017