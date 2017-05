Nuova anticipazione dall’album di Mura Masa in uscita il prossimo 14 luglio. Dopo i brani con Charli XCX, A$AP Rocky, Nao e Bonzai, il giovane producer britannico ha pubblicato All Around The World, traccia che vede coinvolto Desiigner.

‪tomorrow, bbc radio 1, @mistajam , hottest record in the world. Tune in 7pm ☄✨‬cc @lifeofdesiigner Un post condiviso da Mura Masa (@the_mura_masa) in data: 14 Mag 2017 alle ore 13:33 PDT

Ascolta All Around The World di Mura Masa e Desiigner.