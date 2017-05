Preparati al Red Bull Culture Clash con le playlist dei 4 team

Il 10 giugno c’è la nuova edizione del RED BULL CULTURE CLASH. 4 team –rappresentanti di 4 generi musicali diversi– si sfideranno per 4 round sotto l’avveniristica struttura di Piazzale Donne Partigiane.

“Red Bull Culture Clash rappresenta il riconoscimento ad un mondo sonoro e ad una cultura che ha influenzato e continua ad influenzare generi entrati nell’uso e nel costume contemporaneo. Uno spot acceso sulla storia e sul presente indicando la strada per il futuro della musica che parte dai bassi e dal ritmo”

A condurre la serata sarà Marracash mentre noi abbiamo chiesto alle squadre di presentarsi attraverso una mini playlist da combattimento.

HellMusic: Salmo, Dj Slait, Kwality, Hell Raton

Rage Against The Machine – Know Your Enemy

Sepultura – Roots Bloody Roots

Rammstein – Amerika

Splipknot – 666

Prodigy – Voodoo People

Real Rockers: Macro Marco, Ensi, Madkid, Moddi

GARNETT SILK – KEEP THEM TALKING

TENOR SAW – RING THE ALARM

BARRINGTON LEVY – MURDER

SUPERCAT – DON DADA

ANTHONY JOHNSON – SOUNDCLASH

Daytona: Clementino, Crookers, Giad, Noyz Narcos, Rkomi, The Night Skinny

Rkomi – Sissignore

The night skinny ft Noyz Narcos – dope games



Xxxtentacion – Look at me

Kendrick Lamar – Dna

The human centipede – ski mask



Milano Palm Beat: Populous, Chiamu, Go Dugong, M¥SS KETA, Mudimbi, Milangeles

Chiamu “Enemies Riddim” feat Trigganon



Wham “Club Tropicana”

Myss Keta “Fighecomeilpanico”

Milangeles ft Copia Doble Sistema “Passionata

