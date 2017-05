Chariot è il nuovo brano dei Beach House

Come annunciato ad inizio anno, i Beach House confermano l’uscita di un nuovo progetto – B-Sides and Rarities – svelando ulteriori dettagli. Il lavoro uscirà per Sub Pop il 30 giugno e comprenderà due inediti: Chariot e Baseball Diamond.

Tracklist di B-Sides and Rarities dei Beach House

01 Chariot

02 Baby

03 Equal Mind

04 Used to Be (2008 Single Version)

05 White Moon (iTunes Session Remix)

06 Baseball Diamond

07 Norway (iTunes Session Remix)

08 Play the Game (Queen Cover)

09 The Arrangement

10 Saturn Song

11 Rain in Numbers

12 I Do Not Care For The Winter Sun

13 10 Mile Stereo (Cough Syrup Remix)

14 Wherever You Go

I Beach House saranno tra i protagonisti del prossimo Ypsigrock Festival.