Iggy Pop ha collaborato con Oneohtrix Point Never per un nuovo brano, The Pure And The Damned, realizzato per il film Good Time. Il frutto di questa unione artistica è per ora ascoltabile all’interno del trailer della pellicola che parte con Hospital Escape di OPN per poi lasciarci assaporare The Pure And The Damned.

Good Time uscirà l’11 agosto.