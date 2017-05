Ghali svela cover e tracklist di Album

Dopo Happy Days, Ghali rompe gli indugi svelando cover e tracklist di Album in uscita il prossimo 26 maggio.

«Il 26 Maggio 2017 uscirà il mio primo disco. Sono seduto in metropolitana e sto andando a rifare la carta d’identità.

Ci sarà scritto Ghali perché è il mio vero nome e l’album si chiamerà Album, perché è il mio primo album. È la prima volta che porto a termine un progetto nella mia vita, ho sempre lasciato tutto a metà: relazioni, scuola, il calcio.

Non è mio, ma nostro, se penso al percorso che ho fatto fino ad arrivare a questo punto, perché voi siete stati il mio unico supporto.

Per più di un anno tutti mi hanno chiesto “Ma il disco quando esce?” “Stai scrivendo il disco vero?” quando io manco non ci pensavo.

Ora che è cosi vicino, che siamo a pochi giorni dall’uscita, ora che ho una risposta a quella domanda che per me è stata la più difficile, ora che esiste una tracklist e mancano pochi giorni agli instore, mi chiedo: Voi ci sarete? E in quale città?»

TRACKLIST

Ninna Nanna

Ricchi dentro

Habibi

Lacrime

Happy Days

Milano

Ora d’aria

Pizza Kebab

Liberté

Boulevard

Vida

Oggi no