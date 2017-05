A sorpresa Burial pubblica Subtemple, il suo nuovo EP per Hyperdub. Il lavoro, contenente due tracce, è già disponibile per il digitale e uscirà in versione vinile il prossimo 26 maggio.

Subtemple by Burial

Si tratta della prima release del 2017 per Burial che aveva chiuso lo scorso anno con Young Death / Nightmarket.

Tracklist

01. Subtemple

02. Beachfires