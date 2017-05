Club to Club 2017 – I primi nomi della nuova edizione

Club to Club rompe gli indugi e dopo l’annuncio dei Kraftwerk della scorsa settimana, rende nota la prima sfilza di artisti che prenderà parte alla nuova edizione.

Eccoli di seguito.

Kraftwerk 3D – The Catalogue 1 2 3 4 5 6 7 8

Nicolas Jaar live

Richie Hawtin Close

Arca & Jesse Kanda live

Ben Frost

Kamasi Washington

mura masa

Actress

Amnesia Scanner

Jacques Greene

Jlin

K Á R Y Y N

Visible Cloaks

Il festival sarà preceduto come di consueto da una serie di eventi preview che

toccheranno sia Milano che Torino (il 26 ottobre alla Lavanderia a Vapore di Collegno con la prima assoluta di To be banned from Rome in collaborazione con Torinodanza).

Passport tickets (1-4 Nov)

Kraftwerk tickets