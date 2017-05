James Blake vuole pubblicare nuovi brani già quest’estate

Il weekend passato, in occasione del FORM Arcosanti Festival in Arizona, James Blake si è presentato sul palco in versione inedita.

Lasciata a casa la band, James si è esibito solo con una tastiera e durante la performance ha offerto al pubblico una personalissima rivisitazione del brano, alla cui stesura ha collaborato, “Godspeed” di Franck Ocean.

Insomma tanta carne al fuoco per ora, ma non finisce qui.

Il colosso The Fader, che presenziava al concerto, lo blocca per un’intervista e viene fuori che i chords di Blake sono arrivati fino allo studio di Kendrick Lamar. Come questo sia avvenuto è la cosa divertente della rivelazione dell’artista britannico perché al giornalista ammette di avergli mandato musica via email, come farebbe qualsiasi musicista emergente, ammesso che abbia l’email di Lamar.

Visti i protagonisti della vicenda e il loro valore nel panorama musicale mondiale, ci si aspettava un incontro in qualche super studio americano; invece no, nulla di tutto questo.

Durante l’intervista torna anche il nome di Franck Ocean e in particolare all’impatto che ha avuto questo artista anche sulle produzioni di James. Non sappiamo per certo se si intravedono nuove collaborazioni all’orizzonte, ma fatto sta che quest’estate il cantautore tornerà con nuova musica, mettendosi alla prova anche con l’hip-hop.

La performance dell’Arizona è la preview di un Blake 2.0?

Attendiamo il caldo estivo per scoprirlo.