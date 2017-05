Sfoglia Shy Light, la nuova zine di Sampha

Sampha piano piano conquisterà tutti i nostri cinque sensi. Con Process attraverso l’udito è riuscito ad accarezzarci il cuore, con Shy Light ci riempie gli occhi di meraviglia. L’uscita della rivista cartacea è prevista per giugno, ma intanto possiamo averne un piccolo assaggio sfogliandola qui. È stata creata in collaborazione con Grace Wales Bonner, Jamie Reid e i fotografi losangelini Durimel (che vi consiglio di seguire su Instagram al posto delle stories di Chiara Ferragni, perché sono una meraviglia). Le foto della rivista vengono un po’ dagli album di Sampha e un po’ sono state scattate a Freetown (in Sierra Leone, il posto da dove vengono i suoi genitori e dove abitano ancora i suoi parenti) da Durimel appunto.

Guardando anche solo il pdf i vostri occhi si accenderanno come fari sugli scogli, a segnalare la vostra presenza sulla terra circondata dal mare in tempesta della poesia di Sampha. Una luce timida che vibra nella tormenta e nel tormento della notte.

I hear the footsteps in water

I feel the breeze