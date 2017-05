Il grafico MIDI del tema di Laura Palmer è spaventoso ma favoloso

In un’intervista a Vulture, Dean Hurley, music director del regista David Lynch, ha svelato qualcosa di leggermente inquietante: il grafico MIDI del tema di Laura Palmer realizzato da Angelo Badalamenti –ascoltato il remix di Flying Lotus del tema di TW?–assomiglia proprio a “a pair of peaks” aka Twin Peaks.

This is the actual MIDI sheet music for "Laura Palmer's Theme" from #TwinPeaks. What does it look like to you? https://t.co/hza4xVDMll pic.twitter.com/YU0DEnK1gz

— Vulture (@vulture) May 19, 2017