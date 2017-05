Guarda Finn Wolfhard di “Stranger Things” che suona in spalla a Mac DeMarco

Nei mesi scorsi Finn Wolfhard, interprete di Mike Wheeler in Stranger Things, carica un video nel quale suona Salad Days di Mac Demarco.

Lo scorso weekend l’artista canadese durante il suo concerto ad Atlanta, ha sorpreso tutti i fan chiamando sul palco il piccolo attore per farlo suonare live, portandoselo pure in giro per lo stage in spalla.

this lil monster shredding at the @macdemarco show last night ⚡️👹⚡️ A post shared by @nattyiceofficial on May 21, 2017 at 1:53pm PDT

Piccola chicca: durante il live c’era anche Joe Keery, che interpreta Steve Harrington nella medesima serie. Guardalo mentre fa stagediving:

and then this happened 💀 A post shared by @nattyiceofficial on May 21, 2017 at 4:09pm PDT

Sì, i video di Instagram sono stati caricati entrambi da Natalia Dyer, Nancy Wheeler.