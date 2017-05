Travis Scott ha suonato “Goosebumps” 15 volte di fila battendo se stesso

Stabilisci un limite e superalo. Grande prova motivazione di Travis Scott che il 12 maggio aveva stabilito un nuovo record suonando la sua Goosebumps ben 14 volte. Prima di lui, avevano fatto una cosa simile Kanye West e Jay Z, che suonarono “Niggas in Paris” 12 volte di fila.

Ma il buon Travis non si è adagiato sugli allori e ha migliorato se stesso. Così, nella notte, ha suonato Goosebumps ben 15 volte di fila.

GOOSEBUMPS GOT PERFORM 15 TIMES. I LEFT MY CLOTHES FOR ROCK AND ROLL HALL OF FAME

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 22 maggio 2017