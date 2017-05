Che Kendrick Lamar impazzisse per Mask Off di Future non è un segreto. Quello che era un mistero fino ad ora, è che lo stesso k. dot ne avesse realizzato un remix. Il brano è stato suonato dalla trasmissione radiofonica Ebro In The Morning oltre che anticipato da un video Instagram di DJ Envy.

9am!!!!!! Mask Off -Remix feat. Kendrick Lamar!!!!!!! @breakfastclubam A post shared by djenvy (@djenvy) on May 23, 2017 at 4:05am PDT

Ascoltalo qui.