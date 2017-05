Le due regine del new soul hanno unito le forze per Tyrant, secondo (?) singolo dell’album di debutto (data ancora da definire) della cantante di origini colombiane Kali Uchis, la cui ultima uscita discografica risale al 2015 con il progetto in free download Por Vida.

Kali Uchis e Jorja Smith tra rispetto della tradizione, rivisitazione e ammiccamenti pop sono tra le artiste più interessanti dell’attuale panorama della “black music” al femminile, in bilico tra mainstream e underground.