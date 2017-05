Le Larve è il progetto di Jacopo Castagna, ragazzo romano di belle speranze. Lo scorso anno è uscito il suo album d’esordio, Non sono d’accordo, che ha fatto intravedere un buon potenziale compositivo e svelato un talento vocale da non sottovalutare. Oggi vi presentiamo una piano session esclusiva di Quello che sono, brano che nel debutto è stato cantato in collaborazione con Chiara Dello Iacovo. Godetevelo.