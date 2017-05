I 13 brani migliori della settimana

Francis and the Lights – May I Have This Dance (ft. Chance The Rapper)

Forse questa settimana vi siete persi una cosa meravigliosa: Chance The Rapper che balla benissimo (nonostante le Yeezy ai piedi) su una pista vuota e illuminata. Il video è un po’ il secondo capitolo della saga dopo il video di Friends con Kanye e Bon Iver. Il brano invece è prodotto da Benny Blaco e Cashmere Cat, remix di May I Have This Dance di Francis and the Lights appunto con Chance The Rapper, che ad un certo punto dice una cosa che mi fa venire le lacrime agli occhi.

“I love you more than your mother

More than you love yourself”.