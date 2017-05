Zack Villere è proprio Cool

Oggi è successa una cosa strana. Non ci è arrivato un messaggio in cui ci chiedevano di spingere un artista o un evento, ma ci è arrivato un messaggio di un lettore con un post già scritto. Potrebbe essere un precedente isolato o l’inizio della sezione suggerimenti in cui se hai qualcosa da mandarci ce la invii e si vede se diventi famoso o sei solo uno che ha dei bei gusti in fatto d siti internet.

Comunque, Federico Amendola dice:

“I just want to be cool” è il mantra che ripete incessantemente Zack Villere nel suo singolo d’esordio Cool, primo assaggio del suo debutto “Little World” in uscita tra un mese. Se quella di essere cool era la sua ambizione possiamo dire che ha fatto davvero centro. Il giovane semi-sconociuto producer di Covington, Louisiana già noto come Froyo Ma, moniker con cui ha firmato diverse produzioni R&B, ci regala una perla hip-hop a tinte jazzy. Molto bello il video che ci rivela il suo aspetto un po’ weird, a metà tra King Krule e Mac Demarco. Ed è esattamente a questi due che ci viene da pensare come possibili punti di rifermimento per Zack che esprime le sue insicurezze in un video dove appare paradossalmente a suo agio davanti alla telecamera proprio come KK E MDM (ex) enfant prodige della musica contemporanea. Che sia Zack Villere il prossimo?