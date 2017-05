I Radiohead pubblicheranno I Promise il prossimo 2 giugno

I Radiohead pubblicheranno la versione studio di I Promise il prossimo 2 giugno in concomitanza con l’uscita di OK COMPUTER OKNOTOK.

La traccia risale alle session di registrazioni dell’album ed è stata suonata dalla band, durante i live, sin dal 1996.

La tracklist di OKNOTOK.

Disco 1:

01. Airbag

02. Paranoid Android

03. Subterranean Homesick Alien

04. Exit Music (For a Film)

05. Let Down

06. Karma Police

07. Fitter Happier

08. Electioneering

09. Climbing Up the Walls

10. No Surprises

11. Lucky

12 Tourist

Disco 2:

01. I Promise

02. Man of War

03. Lift

04. Lull

05. Meeting in the Aisle

06 Melatonin

07. A Reminder

08. Polyethylene (Parts 1 & 2)

09. Pearly

10. Palo Alto

11. How I Made Millions