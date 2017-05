Senti come Sónar Bawrut

Bawrut non è Liberato (anche se lo conosce bene)! Quindi lasciatelo stare che ha un sacco di cose da fare, in questo periodo. Per esempio suonare su uno dei palchi del Sonar 2017, rappresentando l’Italia assieme a Lamusa e Marco Carola.

Siamo stati in molti ad innamoraci di quel suono tra disco e house con un piglio avant-pop inizialmente marchiato Scuola Furano, inizialmente un duo per poi restare imprinting esclusivo di Borut. Ma siamo stati ancora di più a ballarlo quando gente come Jackmaster, Axel Boman ed Erol Alkan suonava tracce come ‘Ciquita’ e ‘1234’ (uscite sulla sua Silencio) nei party in giro per il mondo. Poi è successo che il trasloco a Madrid ha fatto particolarmente bene al nostro, anche per il semplice fatto di avvicinarlo all’epicentro balearico per eccellenza. Ma la vera bambola è partita quando la Ransom Note ha deciso di stampare il primo 12” nel suo catalogo con le produzioni firmate, finalmente, Bawrut. Mixmag, DJ Mag, Test Pressing e Data Transmission hanno fatto a gara per proclamare R$N001 come una delle produzioni più fresche ed originali del 2016 e ora che anche l’EP “Rumba” è fuori, lanciato in anteprima da Boiler Room, ci sembra proprio che questo treno partito da Gorizia non lo fermi più nessuno. Le misture in salsa acida, imbevuta di soul e speziata di ritmiche rubate alla Chicago dei tempi d’oro hanno già stregato Tim Sweeney, Prince Thomas e molti altri guru del dancefloor internazionale. Le date al FARR Festival e al BBK di Bilbao saranno, ne siamo certi, ulteriori conferme di un talento straordinario. A pochi giorni dal festival barcellonese non potevamo certo resistere alla tentazione di chiedere qualche consiglio su cosa non perderci.

Ecco allora la playlist #sonar2017 di Bawrut.

Anderson .Paak non richiede molto spiegazioni. Mi piace e voglio vederlo.

Sono curioso di vedere il B2B tra Avalon Emerson e Courtesy. Si conosco molto bene tra di loro ma io non ho mai ancora avuto la fortuna di vederle in tandem. Anche per capire se le aperture di Avalon verranno contenute o abbracciate da Courtesy. Peccato che questo mix duri solo solo 1 ora e 25.



Beautiful Swimmers sono due grandi selecters. Visti solo su streaming e youtube finalmente avrò l’occasione di ballarmela!



È giusto far notare al pubblico italiano la realtà spagnola. C. Tangana è uno di quelli che ne fa parte. È la star “trap” del momento in Spagna. Il suo live mi piace perché cerca di unire visual semplici che rappresentano l’immaginario suo e della sua crew (AGZ), un basico set up per un live con macchine e la sua presenza scenica e al microfono ovviamente. Metà delle views di Persiguiéndonos sono mie :)

Che cosa mi aspetto dai De La Soul? Intanto loro! Ho letto cose non bellissime sul passato tour che doveva toccare pure l’Italia. Non ho la pretesa di sentire tutto 3FHAR, fatemi solo prendere bene dai!

Hunee B2B Daphni. Selectors che rispetto molto, nella serie A della scena attuale. Mi incuriosisce vedere come uniranno il lato più boogie e chicago a quello techno. Questa potrebbe essere una pista da seguire.

Fran Lenaers è una figura conosciuta pressoché solo in Spagna e nello specifico a Valencia. È stato il DJ che ha portato ad un altro livello qualitativo sia nella scelta musicale che nella tecnica quella che è stata la scena New Wave e Haciendistica tra il 1980 e il 1995. Capace di sessioni che combinavano la New Wave e la EBM mise Valencia al pari di Manchester sulla mappa europea. Non si parla molto di Ruta del Bacalao fuori dalla Spagna ma posso garantire che fu un momento pionieristico e irrepetibile. Come Megabeat produsse delle hit a cavallo tra 80 e 90 che sono stati veri inni per il movimento.

Quando si parla di MAW una visione snobistica potrebbe ricondurli a delle serate eleganti con musica soft e da aperitivo. Maestri nel vero senso della parola per chi scrive sono ancora sempre presenti nella mia borsa dei dischi con tracce essenziali e trasversali. Sono curioso di capire cosa succederà.

Tempo fa mi imbattei in questo video di Suzanne Ciani da giovane e fu amore a prima vista. Poi ho approfondito l’artista. Non so che cosa mi aspetta ma sono molto curioso.

Thundercat come Anderson Paak mi piace molto. Non ho altro da aggiungere.

di Andrea Mi