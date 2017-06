Guarda in anteprima WESH!, il nuovo video di Thelonious B

Dopo aver pubblicato recentemente una raccolta di quattordici #mood in freedownload e tolto (in parte) il velo di mistero attraverso la nostra intervista, i ragazzi di Thelonious B. sono pronti per affrontare un nuovo capitolo che va ad aprire la nuova stagione THB. Il pezzo in anteprima si chiama WESH! ed è il primo estratto dal primo album di Thelonious B. intitolato SoSo.

Per mettere ancora più carne al fuoco, o meglio per aggiungere un po’ di “sugo”, nel video appaiono per la prima volta due nuovi componenti misteriosi del collettivo.

WESH! WESH! WESH! WESH!, qui est al’ apareil…