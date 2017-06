Il prossimo album di Childish Gambino potrebbe essere l’ultimo

Esibizione più che memorabile quella di Childish Gambino al Governors Ball per una serie di motivi. Il primo è che l’artista ha dichiarato che quello sarebbe stato il suo unico show per quest’anno, il secondo, molto più importante, è che il prossimo album, potrebbe essere l’ultimo per Donald Glover –impegnato com’è tra le riprese del remake del Re Leone, quelle di Star Wars e quelle della sua serie Atlanta.

“I’ll see you for the last Gambino album.”