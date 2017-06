I Camillas ci raccontano i loro dischi fondamentali

Giovedì 8 giugno arriva a Base il quarto appuntamento di Italica con I Camillas e ITACA.

Ci siamo fatti raccontare dal gruppo di Pesaro quali sono i loro dischi fondamentali.

CSI – Ko de mondo



Questo è un disco imperatore. Ti fa carezze giganti e poi ti manda in guerra. Da segnalare la struggenza totale di “Intimisto”.

DENTE – L’amore non è bello



Un disco perfetto da ascoltare durante l’innamoramento e quando finisce.

USTMAMÒ – Ustmamò



Che gioia scoprirsi ballerino sintetico, timido e chimico, dopo lo spargimento di sangue dei CCCP! Che gioia andare a cercarci nei manicomi! Che gioia la parola che balbetta per catturarti!

PAPPALARDO – Oh! Era ora



Battisti e Panella che si vanno a conoscere a casa dell’omone, senza niente da perdere. Facciamo i matti, dai!

ANNA ARAZZINI – Vola, vola alto amore mio!

Sono le canzoni che appaiono, fragili e inaspettate, quando sei in fila alle Poste e sai che tutto è più di così. Ma poi il pensiero passa, per fortuna.

GAZ NEVADA – Sick soundtrack



Non ci avevate mai detto la verità sulla nostra adolescenza, sui ritmi spaccati e spacciati e sull’agitazione dell’elettronica da maneggiare senza cura! Quando questo disco è arrivato nelle case, i tavoli si sono rovesciati ed abbiamo iniziato ad annodare i fili per non perderci nel futuro, qualunque fosse.

LUCIO BATTISTI – Don Giovanni

Il disco in cui Battisti ha iniziato a giocare veramente. Il disco in cui Panella ha iniziato a giocare seriamente con Battisti. Il disco in cui la leggerezza ti arriva all’improvviso.

Il LUNGO ADDIO – Fuori stagione



Reale e lontano.