Ti presentiamo i MT. ZUMA

MT. ZUMA sono tre freschi giovani del bolognese che il 18 maggio hanno pubblicato in cassetta e in streaming per More Letters Records il loro omonimo album d’esordio.

Noi oggi qui vi facciamo vedere in esclusiva il primo video estratto dal singolo “Anna and I”, clip accompagnata da quella nostalgia per gli anni Novanta che ci piace tantissimo.

Il pezzo nasce da una storia, malinconica e onirica: testualmente, nella notte, il fantasma di Anna e del protagonista si muovono per strada, tra le luci dei bar, lei gli ricorda i tanti errori compiuti e lui tenta di dirle che ormai è cambiato, finché non sopraggiunge la consapevolezza del fatto che i fantasmi non esistono, che in quel momento esistono solo la notte e i bar.

Da qui, il video: una trasposizione in immagini della fatica e del peso di un pensiero assillante, che diabolicamente può farci perdere in un bicchiere d’acqua. Forse, la musica è l’unica risposta.