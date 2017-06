11 album usciti oggi che dovresti ascoltare per stare bene nel weekend

Con la decisione di unificare la release date degli album, il venerdì è diventato un giorno in cui è difficile districarsi tra le innumerevoli uscite.

Questi sono gli 11 album usciti oggi che dovresti ascoltare.

Populous – Azulejos



Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Muhly & James McAlister – Planetarium



Big Thief – Capacity



Phoenix – Ti Amo



Cigarettes After Sex – Cigarettes After Sex



London Grammar – Truth Is a Beautiful Thing



Brockhampton – Saturation



SZA – CTRL



Kirin J Callinan – Bravado



All We Are – Sunny Hills



Bokanté – Strange Circles