Ascoltati il remix di Blossoms dei The Castillos realizzato da Gheesa

Blossoms è il nuovo singolo dei The Castillos e oggi vi presentiamo la versione remix realizzata da Gheesa.

The Castillos dicono di Gheesa

Gheesa è energia pura.

Appena ho sentito qualche sua produzione e alcuni suoi remix a pezzi completamente diversi dal suo stampo, ho capito subito che sarebbe stato quello che cercavo.

(Lucas)

Siamo esaltati dalla forma che Gheesa è riuscito a dare al nostro pezzo: Nonostante non si accosti pienamente al mood di Blossoms, questo salto dai tropici brasiliani ai Basements notturni Londinesi ha svoltato la sonorità e allargato orizzonti ancora non scoperti da noi.

Un misto tra Trap/disco, palme e stazioni metropolitane.

Provate a non muovere il culo sul drop post ritornello..

Bombetta 💣

Gheesa dice dei The Castillos

Mi allettava molto l’idea di remixare un pezzo italiano ma cantato in Inglese e “Blossoms” mi sembrava perfetta per questo. La linea melodica del fischio mi ha fatto subito svoltare il drop ed è stato appunto il fischio a darmi l’idea per partorire il tutto.

Sostanzialmente la traccia originale dei Castillos parte positivissima e a me la possibilità di far cominciare tutto in un mood super scuro, all’esatto opposto, mi attirava tantissimo.

Non voglio definire il genere in cui si colloca il remix perché quando produco e remixo, spero sempre che arrivi la giusta vibrazione della musica che faccio, indipendentemente dall’etichetta che qualcuno può attribuirle.