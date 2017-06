Dei Vangarella Country Club vi abbiamo già presentato lo scorso anno i video di Aestetica e N.Y.U. (quello in cui ci insegnavano a preparare gli udon). A una settimana esatta dall’uscita del loro album d’esordio Fuccboi per Noia Dischi, oggi vi sveliamo una nuova traccia del gruppo.

Il brano, intitolato D., è presentato semplicemente da una gif fumante ispirata alla copertina del disco: un modo facile ed efficace per immergersi ulteriormente nell’estetica ben connotata di questo progetto romano.