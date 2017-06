Alcuni video del ritorno sul palco di Frank Ocean

Nonostante il pacco al Primavera Sound, Frank Ocean si è presentato al NorthSide Music Festival in Danimarca.

È stata quindi l’occasione per vedere la resa dal vivo di alcuni brani estratti dal suo ultimo lavoro come Pretty Sweet, Ivy, Pink + White e Nikes.

Frank Ocean performing "Chanel" live at @NorthSide_DK in Denmark! Add Us on snap for more!

👻 UTORlive @TeamFrankDaily pic.twitter.com/XOBq3Fv8M4 — UTOR 🤘 (@UtorOfficial) June 10, 2017

okey but i'm sure that i'm in love #frankocean A post shared by Sara C. Reinberg (@saracreinberg) on Jun 9, 2017 at 5:28pm PDT

La scaletta

‘Pretty Sweet’ (Live debut)

‘Solo’ (Live debut)

‘Chanel’ (Live debut)

‘Lens’ (Live debut)

‘Biking’ (Solo) (Live debut)

‘In Here Somewhere’ (Live debut)

‘Comme Des Garcons’ (Live debut)

‘Good Guy’ (Live debut)

‘Self Control’ (Live debut, new intro)

‘Wither’ (Live debut)

‘Close to You/Never Can Say Goodbye’ (Cover of Stevie Wonder’s cover of Jackson 5) (Live debut)

‘Higgs’ (Live debut)

‘Ivy’

‘Thinkin’ Bout You’

‘Nights’ (Live debut)

‘Pink + White’ (Live debut)

‘Pyramids’

‘Futura Free’ (Live debut)

‘Nikes’ (Live debut)