Ketama126 ci racconta Oh Madonna traccia dopo traccia

“Oh madonna” è l’album d’esordio di KETAMA126, disponibile per Asian Fake dal 6 giugno su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming. Ce lo siamo fatto raccontare traccia dopo traccia.

MAPPAMONDO

Il pezzo nasce da una citazione di Pulp Fiction e rappresenta a pieno la mia attitudine, ribelle e controcorrente. Il beat è di Drone, che ha campionato un contrabbasso sporcandone il suono.

PICCOLO KETY

Traccia molto autoreferenziale, un’anomala trade union che unisce i generi che più mi hanno appassionato, dalla musica anni ’70 alla trap, citando e storpiando i Pooh (Piccola Katy) e Kodak Black (Tunnel Vision).

CANADAIR

In collaborazione con Carl Brave, è il pezzo più estivo del disco, il primo in cui utilizzo la sporca YAA che viene ripetuta in tutto l’album.

FIOCCO DI NEVE

La versione invernale di “Canadair”. Il testo è pieno di riferimenti al sesso ma a tratti romantico, la metafora del fiocco di neve esprime il gelo interiore. Il beat l’ho scritto insieme a Drone.

GIURO SU DIO

Pezzo molto ballabile, riprende il tema sacrale presente un pò in tutto “Oh Madonna” con cui voglio esprimere la mia volontà a rimanere sempre me stesso.

DOLCEVITA

Un anthem trasteverino che racconta la vita rionale che scorre tra Peroni, botte nei vicoli e Nasoni. Roma è esaltata nella sua dimensione surreale, un po’ come nel film di Fellini.

BORSELLO

Con questo pezzo metto in chiaro la mia volontà di fare della musica il mio lavoro, scongiurando a me stesso il duro lavoro da manovale. Voglio avere la possibilità di “riempire il borsello” facendo ciò che più mi piace senza scendere a compromessi.

PANTANI

Sono un grande fan del ‘pirata’, ostracizzato in vita e santificato da morto. Mi identifico nella sua capacità di non arrendersi mai e di saper spingere nelle situazioni più difficili.

LACOSTE

E’ un omaggio al Brand francese. In questo pezzo sono insieme a Pretty, con cui condivido la passione per i coccodrilli.

BRRR

E’ il pezzo più aggressivo e hardcore del disco, con riferimenti alla droga e alla vita di strada. La produzione è di Nino B.

OH MADONNA

La title track, prodotta da Kamyar, è un pezzo a metà tra dramma e commedia, estremamente ripetitivo e al limite del nonsense.

TRISTI

Sicuramente il più depresso del disco, scritto con Franco 126. Rivela un altro lato di noi, diverso da quelli che si trovano negli altri pezzi.

NUVOLE

E’ il pezzo che chiude il disco, un vero e proprio flusso di coscienza (senza ritornello) fatto di immagini che alternano concretezza e astratto, soldi e nuvole.

Date del tour

17.06 – Oh madonna release party – Ex Magazzini – ROMA

21.07 – Woodoo Fest – CASSANO MAGNAGO (VA)

22.07 – Next Festival – TORINO