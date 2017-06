King Push, l’atteso nuovo album di Pusha T è pronto all’85%. Lo annuncia lo stesso king in un’intervista a Complex.

Il lavoro, se ne parla dal 2014, doveva inizialmente prevedere la produzione dei Neptunes, ma ora pare ci sia Kanye dietro la maggior parte delle tracce.

“It’s mostly Kanye West. It’s good beats, I’m giving you the science! Good beats! Craack!”