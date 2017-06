Dopo l’uscita di Get Lost, Washed Out annuncia l’arrivo il prossimo 30 giugno di Mister Mellow –un visual album per la Stones Throw.

Tracklist

1. Title Card

2. Burn Out Blues

3. Time Off

4. Floating By

5. I’ve Been Daydreaming My Entire Life

6. Hard to Say Goodbye

7. Down and Out

8. Instant Calm

9. Zonked

10. Get Lost

11. Easy Does It

12. Million Miles Away