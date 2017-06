5 eventi collaterali da non perdere a Barcellona durante il Sónar 2017

L’arte, la musica, la VR, le nuove tecnologie.

Durante il Sónar, la città di Barcellona si anima di mille eventi collaterali che non potete assolutamente perdere. Non soltanto gli eventi del Sónar +D, una vera fucina di talenti legati ai new media, ma anche exhibit da tutto il mondo che fanno tappa in Spagna per quest’estate.

Prendete il quaderno degli appunti e segnatevi i 5 appuntamenti a cui non potete mancare. Tra workshops, tech-shots ed esperienze 360°, vi aspetta un weekend interessante di notte e ancora di più di giorno. Bonus buona notizia: non c’è bisogno di alzarsi presto per fare tutto, il primo pomeriggio è un ottimo momento morto da trasformare in tempo ben speso.

Björk’s Talk

Mercoledì 14 Giugno

17:30 – 18:15

SonarComplex (P5, Level 3)

L’artista islandese è sempre stata un passo avanti agli altri grazie al suo approccio visionario alla musica. Dai video di Spike Jonze negli anni ’90 all’intuizione di trasformare l’album Biophilia in un evento digitale, Björk ha intuito prima di tutti l’importanza dell’esperienza musicale oltre la semplice forma canzone. Al Sónar +D chiacchiererà con Brando Stosuy, editor in chief di The Creative Independent, della sua idea di arte in epoca contemporanea. Parallelamente non perdetevi la mostra BJORK DIGITAL – Experiencia inmersiva en CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) che è un mix di cinema, arte, installazioni e video creati ad hoc da nomi come Alexander McQueen, Nick Knight e Jesse Kanda. Se siete troppo sfasciati per dedicare 90 minuti a queen B di giorno, avete un’ottima scusa per tornare a Barcellona prima del 25 settembre <3

Acquista i biglietti per la mostra qui.

Deep Dream VR, by Jessica Brillhart

Venerdì 16 Giugno

10:00 – 21:00

Realities+D (P5 Level 1)

sabato 17 Giugno

13:00 – 21:00

Realities+D (P5 Level 1)

Un talk che è anche un viaggio onirico, dove realtà virtuale e intelligenza artificiale si mescoleranno. Per il progetto Deep Dream VR, Jessica Brillhart ha chiesto al software Deep Dream, che replica artificialmente la rete neurale umana e il cui compito è normalmente quello di riconoscere gli oggetti nello spazio, di riprodurre le immagini che vede in maniera inaspettata, generando un ambiente virtuale completamente distorto, acido, caleidoscopio. Sotto una piccola preview dell’esperienza che verrà presentata durante la conference (usate il cursore per la navigazione 360°):

Total Immersion: Sound and Vision in the Virtual World

Mercoledì 14 Giugno

16:30 – 18:00

Stage+D (P4 Level 1)

Di VR si parla continuamente, ma di sound design applicato alla realtà virtuale? Non così tanto quanto l’argomento meriterebbe, considerata l’importanza enorme che la musica gioca in un ambiente altamente immersivo come quello che un visore permette. Il talk sarà moderato da Jeremy Boxer, ex Creative Director of Film & Video di Vimeo e regista. Mentre i relatori saranno McKenzie Stubbert, che ha composto le soundtrack di oltre 30 produzioni VR, e Gabo Arora, Direttore Creativo delle Nazioni Unite e parte del collettivo Here Be Dragons. Perché esserci? Guardate i progetti sul loro sito o il video di lancio realizzato per il film Ghost In The Shell come risposta.

David Bowis Is

25 Maggio – 25 Settembre

Museu del Disseny de Barcelona

Lunedì – Domenica fino alle 20:00

Dal 25 maggio è arrivata a Barcellona la mostra sul cantante inglese organizzata dal Victoria&Albert Museum che ha fatto il giro del mondo (ed è passata anche da Bologna). Noi ci siamo stati e vi garantiamo che la spettacolarità con cui l’esperienza è pensata vale il costo del biglietto. I più scettici diranno che non è un percorso sul Bowie musicista, ed è esattamente quello che la mostra non vuole essere. Immaginatela piuttosto come un viaggio nella storia di un uomo coraggioso, geniale precursore dei tempi e impareggiabile influenzatore sociale.

Brian Eno: “Lightforms / Soundforms”

14 Giugno – 1 Ottobre 2017

Martedì – Sabato: 11.00am– 9.00pm

Domenica: 11.00am – 5.00pm

Free entrance

Un’altra chicca da non perdere nei 5 giorni che passerete a Barcellona.

Lightforms / Soundforms è l’exhibit che celebra Brian Eno unendo musica e visual. Non una retrospettiva che guarda al passato, ma un quadro dei suoi lavori attuali e futuri. Tra le esperienze più belle da vivere c’è l’iconica installazione 77 Million Paintings e il nuovo progetto Music for Santa Monica creato appositamente per l’occasione e presentato alla Max Cahner Hall del Santa Monica Arts.

Plus: quando arrivate all’aeroporto di Barcellona, non lamentatevi dell’attesa per i bagagli. L’ultimo album di Eno, Reflection, sarà presentato da 13 al 18 Giugno al ritiro valigie del Terminal 1 dell’aeroporto El Pratt. In questo modo l’artista britannico chiude il cerchio, celebrando i quasi 40 ani di Music for Airports, il primo album di musica ambient da lui creato nel 1978.

Maggiori info qui.

