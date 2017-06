Jamie XX e Boiler Room sono sbarcati ieri a Reykjavík per regalarci 4 ore di musica per trovare rifugio dal caldo che ci attanaglia. La line-up era composta da Plútó, Orang Volante, Kelsey Lu, JFDR e ovviamente Jamie XX. Da 2:52:00 tocca a lui. Bella per Gennaro!