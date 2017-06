Nosaj Thing annuncia un nuovo album, Parallels, con il brano All Points Back to U

Nosaj Thing annuncia l’arrivo di un nuovo album, Parallels, in uscita il prossimo 8 settembre per Innovative Leisure. Ad anticipare il lavoro c’è il brano All Points Back to U.

Parallels by Nosaj Thing

“My previous records reflected the anxiety of living inside my own imagination. For Parallels, I went outside of that: it’s all about trying new things, creating new worlds.”

La tracklist di Parallels di Nosaj Thing

1. Nowhere

2. All Points Back To U (feat. Steve Spacek)

3. Form

4. How We Do (feat. Kazu Makino)

5. U G

6. Get Like

7. TM

8. Way We Were (feat. Zuri Marley)

9. IGYC

10. Sister