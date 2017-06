“I might be unborn but I still can’t see through your shit” canta Rejjie Snow nel ritornello di UNBORN, brano bellissimo contenuto nel suo ultimo mixtape “The Moon & You” che potete ascoltare e scaricare aggratis qui. Schiacciate play e rifatevi gli occhi, c’è un cappello di Gucci meraviglioso indossato davanti ad uno scenario che potrebbe essere benissimo un posto qualunque della pianura padana. Rejjie Snow king (anche) del profondo Veneto.