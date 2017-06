Con la decisione di unificare la release date degli album, il venerdì è diventato un giorno in cui è difficile districarsi tra le innumerevoli uscite.

Questi sono un po’ di album usciti oggi che dovresti ascoltare.

Fleet Foxes – Crack-Up



Lorde – Melodrama



Kevin Morby – City Music



The Drums – “Abysmal Thoughts”



Com Truise – Iteration



DJ Sports – Modern Species

FIREC023 Modern Species by DJ Sports

Young Thug – Beautiful Thugger Girls



Denai Moore – We Used to Bloom



2 Chainz – Pretty Girls Like Trap Music