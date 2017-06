Jay Z ti dà un assaggio del suo nuovo album 4:44 con il brano Adnis

È arrivata la conferma: il misterioso progetto 4:44, altro non è che il nuovo album di Jay Z. È possibile anche ascoltare un assaggio dal nuovo lavoro e cioè un estratto dal brano Adnis contenuto nel trailer del progetto. 4:44 uscirà il prossimo 30 giugno.

L’album sarà disponibile in esclusiva su TIDAL e per gli utenti di Sprint –compagnia telefonica che ha acquisto di recente il 33% della piattaforma.

On 6/30, Sprint customers can experience @S_C_’s ‘4:44’ album exclusively on @TIDALHiFi. https://t.co/5Mc5VR2pnq #TIDALXSprint pic.twitter.com/6mBlcqOQzw

— Sprint (@sprint) June 19, 2017