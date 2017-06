Gli LCD Soundsystem pubblicheranno un nuovo album, American Dream, a settembre. Il successore di This Is Happening è il primo dopo la reunion del 2015.

Ecco la tracklist.

“Oh Baby”

“Other Voices”

“I Used To”

“Change Yr Mind”

“How Do You Sleep?”

“Tonite”

“Call The Police”

“American Dream”

“Emotional Haircut”

“Black Screen”

All’album farà seguito un tour mondiale. Queste le date europee.