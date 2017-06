Spotify sta iniziando a testare le canzoni sponsorizzate

Pochi giorni fa gli utenti attivi di Spotify hanno superato i 140 milioni, di cui 50 milioni utenti Premium che usufruiscono di un’esperienza completa e senza interruzioni pubblicitarie.

In quanto la fetta dei non paganti rimane ancora molto grossa, il colosso svedese sta iniziando a testare le cosiddette “Sponsored Songs”, canzoni promosse dalle etichette ed inserite nelle playlist degli utenti free, in modo che queste paghino per la promozione del singolo e di conseguenza gli utenti possano salvare/ascoltare un brano extra consentendo un ritorno economico.

La storia completa.