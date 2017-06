Vieni a fare un giro in macchina con i THE WER

La macchina è il luogo delle mie migliori riflessioni. C’è tutto: lo specchietto per guardarmi indietro, quello per guardarmi in faccia, una strada da passeggiare, un segnale che mi dice STOP, il vento che mi spettina i pensieri.

Poi il sedile posteriore dove, a turno, si accomodano tutti i miei interlocutori, i fantasmi che mi accompagnano ad ogni corsa. E, infine, io che a fari alti mi faccio luce nella notte.

Questo qui sotto è il nuovo video dei THE WER: si chiama Floating ed è il terzo singolo estratto dal loro album Werever.

​​Il video di Floating rappresenta un percorso introspettivo caratterizzato da una presenza femminile discontinua e in un certo senso ossessiva. La storia vuole rendere l’inganno di alcuni legami che a volte ci portano ad avere una visione distorta della realtà