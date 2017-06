Tutti gli album che stiamo aspettando per il 2017

Vince Staples, Big Fish Theory

23/06, Blacksmith/ARTium/Def Jam

Quest’anno Natale arriva quasi sei mesi in anticipo, con “Big Fish Theory” di Vince Staples sotto la palma da cocco al posto dell’abete. Facendo affidamento ai tre singoli usciti per anticiparlo – Big Fish, BagBak e Rain Come Down – sarà sicuramente una bomba. In un’intervista, il nostro capitano del vascello ha descritto l’album con la parola afro-futurism, quindi di sicuro lo possiamo immaginare più elettronico e diverso dall’ep “PrimaDonna” uscito lo scorso anno. L’acqua è un elemento fondamentale per capire questo disco, che ci farà assolutamente bagnare. La locandina del suo Life Aquatic Tour – in compagnia di Kilo Kish – lo ritraeva nei panni del comandante Steve Zissou in piedi sul suo gommone con il berrettino rosso in testa. Speriamo che come nel film passi anche lui per l’isola di Ponza, Napoli, Nettuno e Sabaudia. Ma per il momento lasciamo perdere Bill Murray e tuffiamoci nel mare, ci penserà qualche cacciatore di balene a ripescarci.