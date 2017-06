Questo è un post delle prime volte. È la prima volta che parliamo di M¥SS KETA su DLSO ed è la prima volta che puoi ascoltare il suo nuovo EP, CARPACCIO GHIACCIATO, che esce domani, 23 giugno.

Il lavoro, prodotto da Motel Forlanini, contiene collaborazioni con RIVA, Unusual Magic, Carlo Luciano Porrini (LEUTE) e Populous, che ha prodotto il singolo apripista, XANANAS.

Ci siamo fatti raccontare CARPACCIO GHIACCIATO traccia dopo traccia.

1.SERVIZIO IN CAMERA

“TOC TOC! SERVIZIO IN CAMERA!” SONO LE PAROLE CON CUI UNA SERATA ESTIVA CON ALCUNI AMICI IN UNA SUITE SI TRASFORMA IN UNA FESTA BLINDATISSIMA DI 300 PERSONE ALL’INSEGNA DEL LUSSO E DELLA PERDIZIONE. D’ESTATE SIAMO TUTTI UN PO’ PIÙ DISPOSTI A CEDERE ALLE TENTAZIONI, QUINDI CHE MALE C’È AD APPROFITTARE DEL MIO SERVIZIO IN CAMERA CHIEDENDO QUELLO CHE NON HAI MAI OSATO CHIEDERE?

2.XANANAS

XA-NA-NAS: COME UN’ONDA, LA PUNTA DELLA LINGUA SCIVOLA DUE VOLTE SUL PALATO PRIMA DI INFRANGERSI, INFINE, CONTRO I DENTI. XANANAS È IL FUOCO CHE TI PERVADE AL TRAMONTO DOPO L’ENNESIMO SORSO DI MARGARITA, È IL GESTO DI ACCENDERTI UNA SIGARETTA MENTRE IL CAMERIERE TI SERVE UN PIATTO DI CARPACCIO GHIACCIATO, È IL VENTO CHE TI SCOMPIGLIA I CAPELLI MENTRE CAMMINI AFFANNATA SUL LUNGOMARE.

3.COURMAYEUR

SO CHE PUÒ SEMBRARE UNA BANALITÀ, MA IL WEEKEND A COURMA, SOPRATTUTTO D’ESTATE, È UNO DI QUEI VIZI DI CUI NON POSSO E NON VOGLIO FARE A MENO, E QUINDI NON POTEVO NON DEDICARGLI UNA CANZONE. BURRO CACAO, BOMBARDINO, BUONI AMICI, NEVE, NEVE E NEVE. SONO UNA RAGAZZA SEMPLICE DOPOTUTTO.

4.MEDITERRANEO

ESSENDO UN LUPO DI MARE, CONOSCO IL MEDITERRANEO COME LE TASCHE DEL MIO MARSUPIO. GIRANDOLO CON IL MIO YACHT MI SONO INNAMORATA DELLA FLORA SELVATICA CHE TI SI ATTORCIGLIA AL CUORE, DELL’ACQUA CRISTALLINA CHE TI RIFLETTE L’ANIMA, DI QUELLA FAUNA TELEVISIVA E IMPRENDITORIALE IN CUI MI CI LANCIO OGNI ESTATE CON UN TUFFO CARPIATO, SLACCIANDOMI LENTAMENTE IL LACCETTO DEL COSTUME.

5.BASTARDA DA STARBUCKS

SONO UNA RAGAZZA MOLTO ESIGENTE CHE FREQUENTA MOLTI HOTEL E RISTORANTI, PER MOTIVI DI LAVORO O DI PIACERE, E GIRA VOCE CHE TALVOLTA IO SIA UNA STRONZA. CHE SIA VERO O MENO NON TE LO SO DIRE, SO SOLO CHE AVEVO ORDINATO QUEL PIATTO DI CARPACCIO GHIACCIATO FUORI MENU ALMENO 2 MINUTI FA, RIUSCIAMO MAGARI A PORTARLO AL TAVOLO PRIMA CHE FINISCA L’ESTATE? GRAZIE.

Artwork: Gio Pastori

Master: Jo Ferliga (Tapewave)

Prodoto da RIVA (powered by Motel Forlanini)

Pubblicato da Tempesta Dischi