Quavo se la cava abbastanza anche col basket e questo lo sapevamo già visto lo scontro con Chance the Rapper. Non sapevamo fosse così bravo da sfidare Shareef O’Neal, che altri non è che il figlio di Shaquille O’Neal.

Guarda com’è andata la partitella (Shareef lo riconosci perché è il più alto di tutti –maglia grigia).