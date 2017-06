Steve Aoki ha fatto un album rap

Steve Aoki Presents Kolony è il nome del nuovo album di Steve Aoki. Si tratta di un disco rap con feat di 2 Chainz, Lil Uzi Vert, Gucci Mane, Migos e Lil Yachty.

Il lavoro esce il prossimo 21 luglio, ma puoi già ascoltare Night Call.

Ecco la tracklist.

1. Steve Aoki – “Kolony Anthem (feat. ILOVEMAKONNEN & Bok Nero)”

2. Steve Aoki and Yellow Claw – “Lit (feat. Gucci Mane and T-Pain)”

3. Steve Aoki and DVBBS – “Without U (feat. 2 Chainz)”

4. Steve Aoki – “How Else (feat. ILOVEMAKONNEN and Rich The Kid)”

5. Steve Aoki – “Been Ballin (feat. Lil Uzi Vert)”

6. Steve Aoki – “Night Call (feat. Migos and Lil Yachty)”

7. Steve Aoki and Bad Royale – “4,000,000 (feat. Ma$e & Big Gigantic)”

8. Steve Aoki – “If I Told You That I Love You (feat. Wale)”

9. Steve Aoki and Bad Royale – “No Time (feat. Jimmy October)”

10. Steve Aoki and Ricky Remedy – “Thank You Very Much (feat. Sonny Digital)”